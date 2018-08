Sénégal: Violation des droits de l'homme - Ismaila Madior Fall déchire le rapport d'Amnesty International

Par rapport à la liberté de réunion et d'association, le ministre trouve qu'au Sénégal, le droit de manifester par une marche pacifique n'est pas soumis à une autorisation, mais à une simple déclaration préalable. Toutefois, pour la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publique, l'autorité administrative habilitée peut circonscrire l'itinéraire des manifestants ou différer celle-ci par décision dûment motivée.

S'agissant de la détention du maire de Dakar, Khalifa Sall, malgré les nombreuses demandes de liberté provisoire et le cautionnement, le Garde des Sceaux, estime que l'article 134 du Code de procédure pénale dispose que le cautionnement doit être fourni en espèces et garantir, outre la représentation de l'inculpé, le paiement des frais de procédure avancés par la partie civile, la partie publique, les amendes, restitutions et dommages-intérêts. Cependant, le maire de Dakar n'a pas offert en cautionnement l'intégralité des frais prévus par la loi. Il n'a pas non plus, selon le ministre, fourni des espèces comme l'exige la loi.

