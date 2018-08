Afrique: Classement mensuel de la FIFA - Le Sénégal 2eme africain et 24éme mondial

L'Egypte chute de 20 places, la pire performance du mois au niveau mondial. Le dernier des représentants du continent en Russie, l'Egypte, subit la plus forte baisse du mois, toutes Confédérations confondues : les Pharaons, qui dégringolent de vingt rangs, pointent désormais à la 65eme place, devant l'Algérie (66eme, stable) et la Côte d'Ivoire (67eme, +1).

Côté africain, il y a moins de changements. Le trio de tête demeure inchangé et est occupé par la Tunisie, (24eme, -3 places) partage désormais la tête avec le Sénégal (24eme, +3). Suivent la RD Congo (39eme, +1), le Ghana (45eme, +2) et un autre mondialiste, le Maroc (46eme, -5). Figurent également dans le Top 50 le Cameroun (47eme, +2) et le Nigeria (49eme, -1).

Les Lions du Sénégal restent à la deuxième place du classement africain et 24e au niveau mondial dans premier classement qu'il a publié hier, jeudi 16 août, depuis la Coupe du monde avec le nouveau mode de calcul qui se base sur la pondération des matchs en fonction de leur importance et de la force relative des équipes en lice.

