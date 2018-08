Sénégal: Sédhiou - Une boutique de droit pour la gratuite des services juridico-judiciaires

Cet établissement vient donc renforcer le dispositif de veille et d'alerte déjà en place et fort de la présence du PASNEG, en collaboration avec l'Agence italienne pour la coopération au développement, la RADDHO au travers de son coordonnateur Boubacar Gano et l'Association des juristes sénégalaises (AJS).

La boutique a également une mission de prise en charge psychologique, judiciaire et sanitaire», a dit Joséphine Ndaw. Elle a, dans le même temps, annoncé l'organisation imminente des fora, de causeries et de sessions de formation.

Une boutique vraiment pas comme celles généralement connue sous la forme d'un magasin, mais bien un établissement d'accueil, d'assistance et d'orientation appelée «boutique de droit». Celle de Sédhiou a officiellement ouvert ses portes au grand public du Pakao, hier jeudi, et se propose de répondre aux sollicitations des populations singulièrement sur des questions de violences basées sur le genre.

Le paysage juridique de la région de Sédhiou s'est bonifié d'une boutique de droit depuis hier, jeudi 16 août. L'établissement se propose de mettre à la disposition des populations un service opérant en matière d'accueil, d'assistance et d'orientation. L'objectif est de mieux faire connaitre les conduites à tenir dans le sillage de la lutte contre les violences basées sur le genre et dont la fréquence est jugée «endémique» dans cette partie de la moyenne Casamance.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.