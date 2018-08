Ile Maurice: Cour suprême - Un «massage» les conduit en prison pendant un an

Les deux sœurs ont révélé aux enquêteurs qu'elles ont été victimes d'attouchements sexuels et que les hommes leur ont même touché le sexe. Elles disent avoir été pétrifiées et terrorisées. Les Françaises ont raconté en détail à la police ce qu'elles ont enduré entre les mains de ces deux «prédateurs sexuels». Elles étaient effrayées à l'idée d'être violées par ces deux individus.

Les deux accusés ont demandé aux deux sœurs de se déshabiller et de s'allonger sur le canapé. À ce moment, elles se trouvaient dans deux différentes chambres. Bissessur s'est présenté comme un médecin-naturopathe et Joomun comme son assistant.

Ces deux derniers, gérant d'un salon de massage et tour-opérateur respectivement, leur ont fait subir des attouchements sexuels alors qu'ils leur faisaient un massage. Résultat : ils devront passer un an en prison.

«Prédateurs sexuels» et «sadiques». C'est ainsi que, dans leurs dépositions à la police, deux sœurs françaises ont qualifié les accusés D. Bissessur et K. A. Joomun.

