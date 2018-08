Sénégal: Leçons de vertu données par l'opposition sénégalaise - Moustapha Niasse contre-attaque

L'Alliance des forces de progrès (Afp) ne se laissera pas faire, face à une opposition qui menace de déstabiliser le pays. Au sortir de la réunion du Secrétariat politique exécutif (Spe), présidée par le Secrétaire général Moustapha Niasse hier, jeudi 16 août, les Progressistes ont promis de donner suite à ceux là qui «qui empruntent, aujourd'hui, abusivement, le manteau de la vertu».

Les attaques et autres leçons de vertu servies par l'opposition sénégalaise ne laissent pas insensibles les Progressistes. En effet, Moustapha Niasse, Secrétaire général (Sg) de l'Alliance des forces de progrès (Afp) et ses camarades du Secrétariat politique exécutif (Spe) sont sortis de leur réserve pour répondre aux multiples coups dont fait l'objet le régime en place.

Dans la note parvenue à Sud quotidien hier, jeudi 16 août, suite à leur rencontre d'hier, présidée par leur Sg, ils ont clairement indiqué qu'ils ne se laisseront pas faire.

«L'Afp ne saurait accepter qu'un club circonstanciel de frustrés, de haineux et d'incompétents avérés s'emploient à déstabiliser un pays qui a été pris, pendant douze années, dans l'étau d'une gouvernance malsaine, gabégique et populiste, avec toutes les conséquences engendrées aux plans économique, social et culturel, eu égard à l'érosion encouragée des valeurs», lit-on dans la note.

Tirant la sonnette d'alarme, les Progressistes ont estimé que «la stabilité de notre pays et la paix civile constituent une sur-priorité, dans un contexte où de nouvelles menaces planent sur la sous- région, menaces qui pourraient être aggravées par la perspective proche de l'avènement de l'économie pétrolière et gazière au Sénégal».

Pour autant, ils ne comptent pas croiser les bras devant ses multiples assauts dont est l'objet le régime en place. Le président de l'Assemblée nationale et ses camarades de parti ont ainsi invité leurs pourfendeurs à se rappeler des «émeutes consécutives aux coupures d'électricité, qui avaient amené une certain ministre «du ciel et de la terre» à solliciter courageusement l'intervention d'une puissance étrangère, pour neutraliser les patriotes debout».

Mieux, ils ont donné rendez-vous à «ceux-là qui empruntent, aujourd'hui, abusivement, le manteau de la vertu». Moustapha Niasse et ses camarades ont promis de «poser quelques questions» au «moment opportun».

Le Spe n'a pas manqué d'expliquer les causes de la pénurie d'eau à Dakar et dans sa banlieue. Ladite structure de l'Afp estime ainsi que cela est due à «des retards dans les investissements».

«Mais force est de reconnaître que le gouvernement, avec des investissements importants, des mesures hardies et intelligentes, est en train de résorber progressivement le gap, pour un retour à la normale», soulignent les Progressistes. Ils ont aussi salué «la promptitude de la réaction du chef de l'Etat», qui a alloué aux éleveurs victimes de la mort de leur cheptel, une enveloppe de plus d'un milliard.