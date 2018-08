Ile Maurice: Bambous - Ces vieux bâtiments en mal d'entretien

Les vieux bâtiments ne sont pas la seule préoccupation du conseil de village. Vis-à-vis de l'actuel poste de police de Bambous, plusieurs véhicules accidentés sont garés. «Ces voitures sont dans un état déplorable et sont garées là depuis des années et bloquent de la place. Nous aimerions savoir ce qu'il faut faire pour les enlever de là», ajoute le conseiller.

Selon nos informations, ces constructions ne font pas partie de la liste des bâtiments classés monuments du patrimoine national. Nous avons tenté d'avoir la version du ministre des Arts et de la culture, Pradeep Roopun, pour en savoir plus sur la responsabilité de l'entretien des bâtiments. Il n'a pas retourné nos appels.

Parmi ceux-là, il y a le tribunal de Bambous, qui est l'un des plus vieux bâtiments, de même que le poste de police. Ils étaient occupés jusqu'en 2014. Le personnel a par la suite été transféré dans de nouveaux locaux. La poste est restée au même endroit mais un peu plus en retrait dans un bâtiment majoritairement en bois.

