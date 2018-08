Quid du marché Ndoumbé Diop à Diourbel et du Parc Lambaye où une perte estimée à plus de 7 milliards a été déplorée ? Bref, dans tous ces cas d'incendies, les dégâts matériels sont sans précédents.

L'ampleur des dégâts est estimée à plus d'un milliard de F Cfa. Ces deux derniers sinistres survinrent à un moment où les commerçants ont fait le plein, des approvisionnements pour faire face au besoin des clients pour la fête de la tabaski. L'on se souvient encore tous de l'incendie qui a frappé le marché Ocas de Touba, le 11 juillet 2018 et qui a entrainé un préjudice estimé à plusieurs millions de F Cfa.

Difficile, voire impossible de réglementer les marchés au Sénégal. Entre anarchie et non respect des normes sécuritaires par les commerçants et l'indisponibilité de bouches d'incendie, les branchements électriques clandestins, ces établissements sont souvent ravagés par de violents incendies. Les sinistres les plus récents sont notés dans la banlieue dakaroise et à Ziguinchor.

