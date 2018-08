Madagascar: ExPOVision - Toutes les facettes du dessinateur

Depuis, Pov a sorti d'autres albums de bande dessinée, et a également collaboré en tant qu'illustrateur avec d'autres auteurs comme Jean Claude de l'Estrac... En tout cas, ceux qui veulent voir et revoir ses caricatures peuvent toujours se rendre au Craam jusqu'au 31 août!

Ces histoires humoristiques se détachent de ses aspirations plus politiques, car elles relatent plutôt la vie sociale. Certaines de ses petites histoires ont été compilées dans des livres en format (presque) de poche, « Composez le 18 », « Soa ny Fiarahan-tsiky » et « En voie de développement ».

Inter. Pov a longtemps signé dans le journal Midi Madagasikara, à travers ses caricatures et ses trois cases humoristiques. C'est d'ailleurs ce qui a fait sa notoriété car durant des années, il a entraîné ses lecteurs dans ses histoires mettant en avant quelques personnages qui se moquent des situations banales du quotidien. Pov s'inspire du quotidien malgache, de ses expériences personnelles et de ce qui l'entoure.

« J'ai également illustré des manuels scolaires, et je suis fier de voir mes fils étudier dans des livres dont j'ai signé les dessins » ajoute-t-il. En outre, Pov est souvent sollicité dans des projets de sensibilisation pour y apposer ses dessins, et vient de lancer son dernier projet, Pov by Soherina, une ligne de T-shirterie.

