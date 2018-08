Sénégal: Kaolack - Bassirou Kébé justifie sa transhumance

Le Ministre des Sports Matar Bâ qui représentait le président Macky Sall dans cette rencontre, à laquelle participaient les députés Dié Mandiaye Bâ, Mouhamed Sow alias Malaw et de nombreux autres responsables politiques et administratives de la région, propose ainsi une solidarité inclusive au sein des différentes instances, car «autant le mouvement «Ligguey Sunu Reew que les efforts consentis ça et là parmi les responsables, nous travaillons tous pour un objectif commun : celui d'élire le président Macky Sall dés le premier tour de la présidentielle de Février prochain».

Mais lors qu'en un moment donné nous avons senti que Karim Wade, pour des raisons bien connues (sic), ne peut plus devenir notre candidat ; et qu'en route, nous avons croisé des choix contradictoires, nous nous sommes tout bonnement retirés ».

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.