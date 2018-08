Sénégal: Petits métiers autour du mouton - Le business des enfants en action

En cette période de veille de Tabaski coïncidant avec les vacances scolaires, des enfants passent le gros de leur temps libre chez les vendeurs de moutons une manière pour eux de se faire de l'argent. Ils proposent différents services notamment laver des moutons, vendre des cordes aux acheteurs, des sachets d'eau...

L'opération Tabaski au niveau des points de vente c'est aussi les petits métiers qui se développent autour du mouton. Ce business qui ne dit pas son nom est le propre de jeunes garçons qui font des vas et des vient à la recherche de clients. Armés de seaux, de brosses et d'eau savonneuse, ces gamins occupent les alentours des points de vente où ils lavent les béliers, moyennant quelques Cfa.

Ce jeune-homme du nom de Mohamed est l'un d'eux. «Comme nous sommes en vacances, nous venons chaque jour ici pour laver les moutons, vendre des cordes et, des fois, aller chercher de l'eau dans les maisons environnantes», explique-t-il.

Interpelé sur le gain journalier, il répond: «pour ce qui est des prix, nous vendons les cordes à 100 F Cfa l'unité, les bouteilles d'eau à 50 F Cfa une. Et concernant le lavage des moutons, ça dépend de la taille du bélier. Si c'est un petit mouton c'est 200 F Cfa et si un gros bélier, on le lave moyennant 500 F Cfa.

On se retrouve à la fin avec 2000 F Cfa par jour; vraiment on se réjouit et ne regrette pas d'exercer ces métiers». Si les uns se réjouissent, d'autres se plaignent de la pénurie d'eau qui réduit les recettes de leur gagne-pain.

Selon Ngagne, «c'est difficile car on ne peut pas laver les moutons sans de l'eau. Avant, on avait un camion-citerne qui nous offrait de l'eau gratuitement.

Mais, il ne vient plus, on est obligé de vendre des cordes, en attendant l'arrivée de l'eau». Dès lors, du fait de la pénurie d'eau dans certains quartiers de Dakar, plusieurs d'entre ces gamins préfèrent se reconvertir dans la vente de corde et de couteau.

Ainsi, pour changer un peu de profile, El Hadji préfère vendre des couteaux qu'il juge intéressant. «Pour l'instant, la vente ne marche pas comme je le souhaitais car les gens ont tendance à attendre jusqu'au dernier moment. Pour le moment on vend par détail, contrairement à la veille de la fête où la vente se fait en gros. Il y a des gens qui font la commande, mais je ne les voix plus».