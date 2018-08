Selon lui, il est attendu de ce nouveau système, un meilleur rendement de l'impôt avec une répartition plus juste de la charge fiscale entre les contribuables (égalité devant les charges publiques) et du produit de l'impôt entre les collectivités territoriales (égalité devant le bénéfice des produits publics).

En ce qui concerne les réformes de politique fiscale, il rappelle que deux mesures phares ont été prises notamment le remplacement de la patente par la Contribution économique locale et la modification de la contribution globale foncière dans le sens surtout d'une plus grande simplification.

Nous avons aujourd'hui à peu prés 37,8 milliards de francs Cfa et nous avons des attentes de 15 milliards de francs Cfa. Ce qui porterait le totale des cotisations à 52 milliards, soit prés du double de ce que nous avions les années passées », a fait savoir le directeur général des impôts et des domaines, Cheikh Tidiane Ba qui s'exprimait hier, jeudi 16 août lors d'un atelier de partage sur la gouvernance de la fiscalité locale.

Pour prendre en charge les préoccupations des collectivités territoriales, deux catégories de réformes ont été initiées et mises en œuvre par la direction générale des impôts et des domaines.

A cette occasion, le directeur général des impôts et des domaines (DGID), Cheikh Tidiane Ba, magnifiant les premiers résultats de ces réformes, a fait savoir que le total des cotisations de cette année s'élève à plus de 52 milliards de francs Cfa.

La direction générale des impôts et des domaines a organisé hier, jeudi 16 août, un atelier de partage sur la gouvernance de la fiscalité locale. Cette rencontre a, pour but de présenter aux élus locaux les réformes législatives et les innovations dans l'administration de la fiscalité locale.

