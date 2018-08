Madagascar: Barea - Mika Rabeson revient dans le groupe

D'ici le 9 septembre, le staff technique de la Fédération Malgache de Football aura à cœur de trouver la bonne recette pour espérer convaincre les nombreux férus de cette discipline. Et pas seulement convaincre car un nul contre Sadio Mané et sa bande serait déjà perçu comme un exploit. Encore faut-il montrer qu'on en est capable. Tant qu'il y a la volonté, il a de l'espoir pour nous faire vivre.

Comme on avait un moment évoqué la piste Ajorque, on est en droit de se demander ce qu'elle est devenue. Même Ryan Raveloson qui réalise une entrée réussie à Troyes peut toujours servir.

Certes et comme on assiste à une bataille des milieux où les Barea sont fournis autant en nombre qu'en qualité, Mika devra se battre pour espérer figurer dans le onze de départ.

