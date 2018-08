Madagascar: Election présidentielle - « Deba » entretient le suspense

Tous les regards étaient focalisés sur le duel Ravalomanana-Rajoelina. « Je me suis dit que dans ma petite tête, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. N'est-ce pas ? Peut-être que le fait que je me présente à cette élection est de nature à clarifier certaines choses. Il n'est pas interdit de vaticiner à 76 ans. C'est le lot des vieux schnocks.

Depuis hier, des rumeurs persistent sur la probable candidature de « Deba », mais personne dans son entourage ne pouvait répondre explicitement si le fondateur de l'AREMA sera candidat ou non. Joint au téléphone hier depuis Nosy Be, un bras droit de l'Amiral Rouge d'affirmer : « Au moment où nous parlons, il n'y a que des supputations. »

A l'approche de l'expiration du délai imparti à ce dépôt de candidature, la présence ou non de l'ancien président Didier Ratsiraka dans la course à la magistrature suprême suscite des interrogations.

Personne ne s'attendait à la candidature de Richard Razafy Rakotofiringa et du Me Mamy Radilofe. Mais, ils se sont rendus à Ambohidahy pour déposer auprès de la HCC leur dossier de candidature dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 novembre.

