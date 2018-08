Sénégal: Réédition des œuvres religieuses - Abdou Latif Coulibaly réssuscite El Hadj Ahmadou Déme

Nous devons donc essayer de traduire ce document parce qu'il sera d'une importance capitale et au vu de la proximité de Sokone avec la Gambie où El Hadj Amadou Dème compte un nombre important de fidèles, il est important que la traduction se fasse aussi en anglais», a-t-il dit ; avant d'ajouter que «le travail devra être fait avec tolérance et patience».

«A notre arrivée au département, nous avons donné des instructions à la direction du livre de pouvoir consacrer une part importante aux ouvrages qui n'ont pas souvent été publiés parce qu'ils recèlent des potentialités patrimoniales extraordinaires et, il n'est pas possible que nous laissions en marge tout ce patrimoine culturel», a déclaré Abdou Latif Coulibaly.

