Madagascar: Salava Julien, le nouveau PCA de la SMMC ambitieux

Une nouvelle tête. Il aime relever les défis et possède tous les atouts nécessaires pour mener à bien sa mission à la tête du conseil d'administration de la Société de Manutention de Marchandise Conventionnelle (SMMC).

Economiste de formation, il a le grade de Docteur ès-Sciences Economiques et maître de conférences. Marié et père de trois enfants, deux filles et 1 garçon, cet originaire de Vatomandry est un bosseur acharné.

Il est enseignant permanent au département économie à l'Université d'Antananarivo, chercheur sénior au Centre d'Etudes et de Recherches Economiques, Faculté DEGS et responsable volet recherche au sein du projet PERIPERI U à l'Université d'Antananarivo.

Il est également enseignant vacataire à l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar (ENAM). Il est l'un des concepteurs du sujet de cet établissement de formation pour les cadres de l'Etat. Il a participé à plusieurs formations que ce soit au pays ou à l'international pour améliorer ses expériences dans plusieurs domaines.

Expérimentés. Un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Salava Julien est le nouveau président du conseil d'administration de la Société de Manutention de Marchandise Conventionnelle (SMMC). Il a de l'expérience, 17 ans dans l'administration publique, trois ans dans l'administration privée et deux ans dans un organisme international et national.

« Comme disait nos prédécesseurs, à leur arrivée à la tête de la société, c'était un abattoir, mais, ils ont pu améliorer la situation. Notre défi est de faire encore mieux que la précédente équipe » a expliqué le nouveau PCA.

Pour une meilleure performance de la SMMC, le Dr Salava estime qu'il faut une plus grande implication de toute l'équipe et la collaboration étroite entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale.

En 2012, il a été déjà membre du comité de direction de FIFAMANOR en tant que représentant du ministère des Finances et du Budget. Economiste de renom, Salava Julien est le conseiller technique et économique du président de la République de Madagascar.

En tant qu'agent de l'Etat, il est le chargé d'Etudes à la direction du patrimoine de l'Etat au ministère des Finances et du Budget. Coté sport, il a pratiqué l'aïkido et titulaire de la ceinture noire 7e dan.

Il a été déjà professeur d'aïkido au ministère des Finances et du Budget, et à l'Alliance Française d'Antananarivo. D'après ses proches, Salava est quelqu'un de particulièrement serviable.

Les principales valeurs auxquelles il est attaché sont l'entraide et la solidarité. « En tant qu'enseignant, j'aime le partage et la relation sociale et humaine. Je pense qu'une de mes qualités est la capacité à travailler en équipe », a-t-il fait savoir.

C'est un intellectuel remarquable depuis de longues dates. Comme défaut, il pense qu'il a ce tempérament calme où il ne se précipite pas.

« Peut- être c'est grâce à l'éducation que j'ai eue avec l'aïkido que j'ai adopté cette zen attitude ». Le parcours de Salava Julien est un succès story. Mais sa récente élection à la tête de la SMMC est la preuve que l'homme a plusieurs cordes à son arc.