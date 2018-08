Congo-Kinshasa: PPRD - Séminaire de formation sur le processus électoral

Selon un membre du comité organisateur et l'un des modérateurs, séminaristes, qui vont bénéficier de ces séances de formation, à leur tour procéder à des séminaires de formation au profit d' candidats et témoins attendus aux prochaines élections tel que par le calendrier électoral, et cela, sur toute l'étendue territoire national.

Tour à tour sur la tribune plusieurs exposés thématiques ont présentés par de brillants orateurs et hauts cadres du parti, notamment, les professeurs Evariste Boshab, Henri Mova, Lumanu et Richard Ilunga.

Déjà dès 9 heures, signe visible de l'importance de ces assises, les avenues et rues situées aux environs de cet hôtel, étaient bondées des militants et des véhicules des toutes les marques. Comme participants à ces assises, l'on a noté la présence fort remarquable des membres du Bureau politique, du Conseil National, du Comité Exécutif national de différents candidats, ainsi que de multiples témoins du parti à plusieurs échelons des scrutins à venir.

