L'autre réponse attendue juristes serait de savoir si un mandat d'arrêt international peut lancé contre un individu sans préciser son pays d'origine. Pour prendre que le cas de la Cour Pénale Internationale, on peut que Jean-Pierre Bemba, Me Kilolo, Fidèle Babala, Mattieu Ngudjolo Germain Katanga, y étaient poursuivis comme ressortissants de la RDC,

Selon des sources judiciaires, une dizaine d'affaires pendantes, en République Démocratique du Congo, contre l' gouverneur de l'ex-province du Katanga, notamment celles de immobilière contre Stoupis (condamnation à trois ans de prison ferme), de recrutement des mercenaires (en cours d'instruction sous prévention d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat), de financement d'un mouvement rebelle en Ituri (affaire Tshibangu), de faux et usage de faux ( falsification de son congolais), etc.

