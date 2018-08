Congo-Kinshasa/Algérie: Ligue des Champions /Taoussi - « Nous avons des atouts pour gagner ce match » face au TPM

L'ES Sétif accueille, ce vendredi, le solide leader du groupe B, le TP Mazembe, avec l'intention de se positionner dans l'optique d'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football.

Seule la victoire comptera pour l'Aigle Noir de Sétif, ce soir au stade du 8 Mai 1945 face aux Corbeaux de Lubumbashi. Pour leur dernier match du groupe B à domicile, les Noir et Blanc sont condamnés à s'imposer devant le TP Mazembe.

L'ESS (3e, 4 points) est en train de revivre depuis l'arrivée à la barre technique de Rachid Taoussi. Sétif aura une belle occasion de garder intactes ses chances de qualification s'il s'impose lors de cette 5ème journée de la phase des poules de la CAF Ligue des Champions.

Même si les joueurs sont hyper motivés, Rachid Taoussi est conscients que la tâche ne sera pas facile face aux Corbeaux. La mission des Sétifiens s'annonce compliquée et délicate. «Effectivement, nous allons jouer un adversaire qui n'est pas n'importe qui. Le TPM a une grande expérience continentale.

Il a à son actif en outre plusieurs titres sur le plan africain. C'est une équipe habituée à jouer des matches de ce type. On doit par conséquent sortir un grand match si l'on veut engranger les trois points de la victoire, seul moyen qui nous permettra de garder intactes nos chances pour espérer disputer les quarts de finale», a déclaré Rachid Taoussi dans des propos relayés par competition.dz.

Pour l'ES Sétif cette sortie sera peut-être la plus importante, car un succès pourrait permettre aux Sétifiens de continuer à croire à la qualification. «C'est vrai que nous allons faire face à des difficultés, néanmoins, j'estime que nous avons des atouts pour gagner ce match.

On reste sur un bon résultat en championnat face à l'USMBA. Ce fut un succès qui a fait beaucoup de bien à mes joueurs. On espère avoir le même état d'esprit pour battre l'équipe du Mazembe et garder en même temps notre bonne dynamique», a ajouté le technicien marocain.

Ayant complètement raté le début de cette phase de poules de la Ligue des Champions au mois de mai dernier avec deux revers de suite, respectivement face au TP Mazembe (1-4) et le MC Alger (0-1), les Sétifiens semblent revenir dans la course à la qualification après deux bons résultats enregistrés face au club marocain de Difaâ El Jadida (2-1 à Sétif et 1-1 à El Jadida).