Algérie/Congo-Kinshasa: Ligue des Champions/Pamphile Mihayo - « Confirmer notre statut de leader »

On est bien préparés en conséquence. Nous avons effectué un stage de plusieurs jours à Oran qui a été bénéfique pour l'équipe non pas pour ce match uniquement, mais aussi en prévision des prochains duels de cette compétition», a-t-il dit au micro de competition.dz avant d'ajouter que l'objectif recherché par son équipe, «c'est d'essayer de repartir avec un bon résultat et confirmer notre statut de leader du groupe ».

Pamphile Mihayo le coach des Corbeaux a avoué que le match de ce soir sera le plus compliqué pour le TPM depuis le début du parcours continental. «Oui, ça va être un match délicat pour les deux équipes. L'enjeu est d'ailleurs plus important chez l'équipe de Sétif qui doit s'imposer pour espérer se qualifier au prochain tour.

