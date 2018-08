Ghana: Kenichi Yatsuhashi - Un entraîneur atypique

La première fois que son nom a été prononcé, c'était à l'occasion de son arrivée à la tête des Hearts of Oak, en 2015, chacun avait regardé son voisin, éberlué. Personne n'avait jamais entendu parler de lui.

Inutile de dire que sa venue avait provoqué plus que du scepticisme parmi les supporteurs ghanéens qui se demandaient d'où sortait le dénommé Kenichi Yatsuhashi.

Deux ans plus tard, son nom est devenu l'un des plus familiers du football ghanéen, non seulement en raison de sa manière de gérer son équipe aussi bien sur le terrain qu'en dehors et, également, sa capacité à gérer les problèmes.

L'entraîneur américain né aux États-Unis était un simple entraîneur de collège mais il avait le don de savoir reconnaître les jeunes talents et de les faire grandir.

Kenichi a dirigé de jeunes équipes, l'équipe féminine Elmont Ravens, l'équipe des Brooklyn Patriots et l'équipe Gotham Girls Chargers. Il a surtout eu la charge d'équipes féminines aux USA. Il a voyagé, participé avec ses équipes à plusieurs tournois hors Amérique.

Il y a une petite dizaine d'années, il est parti au Kirghizistan où il est devenu directeur technique de la fédération et entraîneur de la sélection U-16.

Cet entraîneur d'origine japonaise, après avoir semé le doute à Accra et dans tout le pays est devenu une sorte de chouchou des médias, d'abord pour la qualité de son travail, ensuite pour sa faculté à trouver les formules qui plaisent aux journalistes.

Son roman avec Hearts of Oak s'est interrompu juste après le premier tour de la saison 2015/16 de la Premier League ghanéenne, quand Kenichi a présenté sa démission pour raisons personnelles.

Quelques mois plus tard (2017), il revenait au Ghana, après une brève période avec le club nigérian Ifeanyi Ubah, pour prendre en charge l'Inter Allies, autre club de la Premier League. Mais le mariage a été de courte durée et les deux parties se sont séparées sans que l'on sache trop bien pourquoi.

"Les entraîneurs sont embauchés pour être licenciés et si les choses ne se passent pas comme prévu dans une équipe, je ne pense pas que la meilleure chose soit de continuer. Je vais simplement partir tranquillement", avait alors déclaré Kenichi Yatsuhashi.

Mais, comme l'homme sait rebondir, une semaine plus tard, on le retrouvait aux commandes d'Aduana Stars, champion du Ghana, actuellement en course pour une participation aux quarts de finale de la Coupe de la Confédération Total.

A deux journées de la fin de la phase de poules, le club est troisième du groupe A derrière les deux costauds, le Raja de Casablanca et l'AS V Club de Kinshasa, avec respectivement, quatre et trois points de retard.