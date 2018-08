Sénégal: Serigne Mbaye Thiam donne en exemple les "greniers scolaires"

Le ministre de l'Education nationale a rappelé que l'alimentation des élèves en milieu scolaire est un "intrant de qualité" et permet aussi aux enfants "d'être dans des dispositions pour recevoir les enseignements et apprentissages".

"Et lorsque ce programme s'est retiré, a-t-il poursuivi, les populations ne sont pas restées les bras croisés, elles ont décidé de continuer l'alimentation scolaire des enfants et ont en relation avec l'IEF de Foundiougne pris des initiatives dont la création des greniers scolaires".

Il s'est au nom du gouvernement engagé à appuyer à l'avenir ces écoles en semences de qualité et en matériels agricoles en relation avec le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural.

Serigne Mbaye Thiam s'exprimait avec des journalistes au terme d'une visite de terrain effectuée dans des champs communautaires des villages de Dantakhoune (Nioro Alassane Tall) et Sadioga (Djilor) dont les récoltes en mil, arachide, niébé, et en mais serviront à alimenter les greniers scolaires d'établissements scolaires élémentaires de Foundiougne.

