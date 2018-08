Togo: Ce qu'attendent Tikpi Atchadam et le PNP des Togolais

Si, en enclenchant la nouvelle lutte politique en cours le 19 Août 2017, nombreux sont ceux qui ne croyaient pas trop en la capacité du PNP (Parti National Panafricain) et de son leader, Tikpi Atchadam, d'ébranler le pouvoir de Lomé et parvenir à se mettre autour de lui d'autres partis de l'opposition togolaise, les 12 derniers mois et la crise sociopolitique ouverte ont toutefois ramené les plus dubitatifs à la réalité.

A deux jours de l'an 1 du soulèvement populaire, le PNP n'a qu'un message aux Togolais, vu que la lutte n'a pas encore définitivement abouti.

Dans un message qui fait le tout de la toile et des réseaux sociaux, signé par le conseiller spécial du président du PNP, Ouro-Djikpa Tchatikpi, le bureau national de ce parti membre de la Coalition des 14, « demande aux responsables, militants et sympathisants ainsi qu'à tous les Togolais d'implorer Dieu pour sa miséricorde à tous ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour un Togo démocratique et prospère, pour la libération sans condition et sans délai de tous les détenus de l'arbitraire, la guérison de tous les blessés touchés dans leur chair et dans leur esprit et pour le retour de tous les réfugiés et foyers dans leur foyer respectifs ».

C'est un message qui se veut en tout cas clair dans la mesure où, au rang même de ces réfugiés dont il est question, il y a le président national du PNP, Tikpi Salifou Atchadam, qui craignant pour sa vie, a dû trouver refuge à Accra au Ghana.