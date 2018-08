Togo: Ils veulent courir pour réclamer la libération des détenus politiques

Point départ du footing citoyen de Nubuéké et ses pairs, ce samedi 18 Août 2018 à 5 h, la devanture de la CEET Atikoumé, et point de chute, la plage de Lomé.

En effet, ce point 37-a de la feuille de route de l'instance sous-régionale stipule que la « CEDEAO encourage le gouvernement togolais à poursuivre les mesures de confiance et d'apaisement en accélérant les procédures judiciaires relatives aux personnes arrêtées lors des manifestations politiques et d'étudier la possibilité de mesures additionnelles en faveur de ces personnes ».

Sans trop s'attarder sur cette interrogation et croyant toujours en une possibilité que les autorités togolaises entendent raison, le Mouvement Nubuéké qui a deux de ses membres derrière les barreaux et des organisations de la société civile partenaires, ont décidé de se lancer demain samedi dans une course dénommée « Footing citoyen », pour réclamer que soit mis en œuvre le Point 37-a de la feuille de route de la CEDEAO, qui plaide en faveur de la libération des détenus politiques.

