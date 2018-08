communiqué de presse

Le plus grand rassemblement d'entrepreneurs de tout l'écosystème entrepreneurial réunira plus de 5 000 entrepreneurs, investisseurs mondiaux, dirigeants des secteurs public et privé africains et organisations de développement au Federal Palace Hotel, à Lagos.

L'événement offre une occasion unique pour générer des idées, créer des réseaux et réunir les décideurs et le secteur privé dans un esprit de débat et d'interaction approfondis.

La promotion 2018 du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, ainsi que des mentors et des partenaires seront présents à l'événement qui marquera l'apothéose de leur programme de formation intensif de douze semaines.

Fidèle à la tradition de la Fondation qui consiste à rapprocher les politiciens de la nouvelle génération de jeunes femmes et hommes d'affaires qui façonnent l'Afrique - comme plus récemment avec le Président Emmanuel Macron de France - le Forum comportera une séance interactive avec le Président Uhuru Kenyatta du Kenya et le Président Nana Akufo-Addo du Ghana, séance qui sera animée par le Promoteur de TEF, Tony O. Elumelu

Le forum connaîtra également le lancement de TEFConnect, la plus grande plateforme numérique au monde destinée aux entrepreneurs africains et dédiée à la connexion entre les entrepreneurs africains et de l'écosystème de l'entrepreneuriat.

Le Promoteur de TEF, Tony O. Elumelu, a déclaré: "En seulement quatre ans, nous avons eu un impact direct sur 4 460 entrepreneurs et nous commençons à en voir les résultats: création d'emplois, effets positifs connexes, mais surtout la reconnaissance que le bien-être économique de l'Afrique est entre les mains des entrepreneurs: femmes et hommes, grands et petits - ils sont le moteur de la transformation de notre continent. Nous allons les défendre et les célébrer. Cette année, nous atteignons une échelle et un impact importants.

Nous avons reçu plus de 150 000 candidatures en 2017, contre 20 000 en 2015. Nous en appelons désormais à la génération actuelle des Africains à succès et d'autres partenaires à collaborer avec nous pour voir comment nous pouvons tous créer davantage d'impact, transformer véritablement des millions de vies et augmenter le nombre d'histoires inspirantes que nous entendrons lors du rassemblement à Lagos".

La Directrice Générale de TEF, Parminder Vir OBE, a déclaré: "Le Forum d'entreprenariat de TEF est le seul événement sur le continent à rassembler l'ensemble de l'écosystème de l'entrepreneuriat africain, démontrant notre engagement à capter tout le continuum - les entrepreneurs eux-mêmes, les gouvernements qui doivent créer un environnement propice, le capital, les conseils et, peut-être le plus important, l'accès et le réseautage".

Inspirée par la philosophie économique de l'Africapitalisme de Tony Elumelu et sa vision consistant à institutionnaliser la chance et à démocratiser les opportunités pour une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, la Fondation Tony Elumelu a mis en œuvre l'un des programmes d'entrepreneuriat les plus ambitieux au monde.

Le programme d'entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu est un engagement de 100 millions de dollars sur 10 ans pour identifier, former, encadrer et financer 10 000 entrepreneurs africains. Son objectif est d'investir dans des entreprises qui créeront au moins 1 000 000 de nouveaux emplois et généreront annuellement au moins 10 milliards de dollars de revenus supplémentaires en Afrique.

A sa 4ème édition, le programme d'entreprenariat de TEF a permis à 4 460 entrepreneurs de réaliser un investissement total de 20 millions de dollars, dont 4 000 directement financés par la Fondation, tandis que les 460 restants l'ont été par les partenaires de la Fondation.