Angola: Réalisation du concours national de création des jeux numériques

Luanda — La troisième édition du concours national de création de jeux numériques a lieu ce vendredi, à Luanda, à une initiative des universités Méthodiste d'Angola (UMA), Agostinho Neto (UAN) et la Société angolaise de l'informatique (SAC, sigle en portugais).

Selon un communiqué de presse de l'événement, le concours vise à encourager la créativité et le développement de jeux numériques sur différentes plateformes (Androïde, IOS et Windows Phone), avec des thèmes généraux, et qui apportent des valeurs éducatives ajoutées et similaires.

L'initiative fait partie des programmes d'identification, de sélection et de motivation des talents, de promotion de la culture scientifique, de transfert de technologie et d'entrepreneuriat technologique, intégrés dans la stratégie nationale de la science, de la technologie et de l'innovation.

Le concours s'adresse aux différents acteurs du système, y compris les étudiants et les Freelancer, âgés d'au moins 16 ans pouvant participer individuel ou en groupe (quatre personnes). Le concours comporte trois catégories principales, à savoir l'idée de jeu, le prototype et l'innovation.