Angola: Le dialogue et l'autonomisation des femmes aident à réduire les grossesses précoces

Des responsables des Ministères de la Santé, de la Justice et de l'Institut national des enfants et un groupe d'adolescents ont participé à la rencontre.

La secrétaire d'Etat a précisé que les questions économiques, ainsi que l'analphabétisme et le manque d'information, étaient des facteurs qui contribuent à l'augmentation de ce mal, raison pour laquelle le gouvernement angolais œuvre pour doter les jeunes filles des connaissances afin qu'elles se préservent et évitent les grossesses précoces.

Ruth Mixinge a ajouté qu'un autre problème concerne l'autonomisation des femmes afin qu'elle ait plus de connaissances et, par conséquent, prenne soin de sa santé et de sa famille en toute sécurité.

Luanda — Le dialogue au sein de la famille et l'autonomisation des femmes contribuent à la réduction des grossesses chez les adolescentes, a déclaré vendredi, à Luanda, la secrétaire d'État à l'Action sociale, Famille et Promotion de la femme, Ruth Mixinge.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.