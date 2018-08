Madagascar: Le président Rajaonarimampianina candidat à sa propre succession

Mis en difficulté après une crise politique de plus de deux mois, le chef de l'Etat souffre aujourd'hui d'un manque de popularité auprès de ses concitoyens. Le compte à rebours a donc commencé pour reconquérir le cœur des électeurs. D'après la Constitution, il devra démissionner au plus tard le 9 septembre prochain pour respecter le délai de 60 jours avant le premier tour de la présidentielle.

A cinq jours de la date limite du dépôt des candidatures auprès de la Haute Cour constitutionnelle, Hery Rajaonarimampianina, président sortant, entre en scène, officiellement : « Je viens de déclarer ma candidature à l'élection présidentielle, tout cela pour la continuité, pour la stabilité à la fois économique et politique [du pays]. Une stabilité qui se travaille et puis qui se gagne tous les jours aussi. »

« Il y a 5 ans, j'ai fait la promesse de diriger notre pays et on a commencé à écrire une histoire. Une histoire qui va être prolongée puisque c'est votre souhait ! »

