Pour lui, les forces de défense et de sécurité ont de plus en plus d'initiatives dans la bataille, ce qui permet de déjouer et d'anticiper certaines attaques. La famille de la majorité présidentielle s'est élargie avec l'arrivée de 8 nouveaux partis dont Union pour la république (UPR) de Toussaint Coulibaly.

Avec les journalistes, les conférenciers sont revenus sur la sécurité nationale notamment la lutte contre le terrorisme, la campagne agricole en cours, le code électoral et le vote des Burkinabè résidant à l'extérieur. Des sujets comme le procès du putsch manqué de 2015, l'exécution du PNDES et le forum national de la diaspora ont été au centre des échanges.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.