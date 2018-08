Gabon: Les syndicats gabonais disent non aux mesures d'austérité du pouvoir

" Ils ont dû payer les fonctionnaires le mois dernier par bons de caisse. Cela veut dire qu'il y avait des bureaux ouverts où les fonctionnaires devaient aller chercher un bon de caisse, qu'ils devaient présenter à la banque pour être payés. C'est le détournement, c'est la corruption pure et simple. L'utilisation de l'argent du contribuable gabonais à l'usage personnel du président Ali Bongo, de sa famille et de ses amis avec tous les biens qu'ils ont à l'étranger."

Les estimations de la direction générale de l'économie et de la politique fiscale indiquent qu'au 1e trimestre 2018, la balance commerciale du Gabon a affiché plus de 500 milliards de francs CFA contre un plus de 448 milliards en 2017. Ce qui représente une hause substantielle des exportations de 17,8%. En d'autres termes, les indicateurs du commerce extérieur du pays sont au vert. Une performance économique qui cache pourtant mal l'endettement du pays engagé dans une sévère politique d'austérité avec à la clef le licenciement de milliers de fonctionnaires s'indigne Fridolin Mvemessa, président du syndicat de l'Education nationale.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.