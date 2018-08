Afrique: Meilleures universités du monde 2018 - L'Egypte et l'Afrique du Sud sauvent l'honneur du continent

Réalisé chaque année par le cabinet indépendant Shanghai ranking consultancy, la liste des cinq cents meilleures universités du monde a été rendue publique le 15 août. Comme d'habitude, les universités américaines sont en tête.

Parmi les cinq cents universités du palmarès, cent trente-neuf sont américaines. C'est moins qu'en 2017, où elles étaient cent soixante-quatre mais cela reste la meilleure performance nationale. D'autant plus que le pays continue de dominer le top 10 et le top 20. Après les Etats-Unis, le continent européen prime avec les universités des pays comme la France (Sorbonne 36e position), le Royaume-Uni et la Belgique.

Le Moyen-Orient et l'Amérique latine ne sont pas aussi restés en marge de cette édition du classement de Shanghai 2018. L'Afrique, quant à elle, n'est pas assez représentée. Juste les universités égyptiennes et sud-africaines qui ont été sélectionnées.

Le top 10 est identique à 2017. Pour la seizième année consécutive, Harvard domine le classement, devançant sa compatriote Stanford et l'université britannique Cambridge. Huit des dix premières places du classement sont ainsi occupées par des établissements américains. On trouve également l'université d'Oxford en 7e position. Comme en 2017, seuls quatre établissements non-américains se retrouvent ainsi parmi le top 20 : les britanniques Cambridge, Oxford et University College de Londres tandis que l'Institut fédéral de technologie de Zurich pointe à la 19e place.

Le cabinet présente son classement comme "le plus fiable" mais ce dernier fait chaque année l'objet de critiques qui jugent la méthodologie biaisée. Certains critères évalueraient, par exemple, davantage les performances passées des établissements plutôt que la qualité d'enseignement actuelle.