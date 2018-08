Angola: La diaspora congolaise devra ruser pour voter à la présidentielle

Mais certains s'attendaient à ce scénario et ont anticipé, comme Zacharie, qui a pu faire l'aller-retour au Congo et aller s'enrôler. « Je me suis enrôlé dans la province du Congo central. Comme c'est proche de l'Angola, je suis allé là-bas pour m'enrôler. J'y ai retrouvé beaucoup de gens qui venaient de l'Angola et d'autres pays frontaliers de RDC ».

Dans un café du quartier « Mart » à Luanda, l'un de ceux où les Congolais aiment se retrouver pour parler politique, Sosthène, un Kasaïen de 48 ans ici depuis 10 ans, pense encore qu'il pourra voter à la présidentielle de décembre. « Moi j'ai été à l'ambassade, on m'a enregistré avec ma femme, on nous a dit qu'il fallait attendre les gens de la Céni, qu'ils allaient appeler pour nous enregistrer », explique-t-il.

C'est l'une des plus importantes diasporas congolaises au monde, la diaspora d'Angola. Leur pays d'adoption a accueilli cette semaine un mini-sommet consacré au processus électoral en RDC mais la plupart d'entre eux ne pourront pas voter à la présidentielle de décembre. Contrairement à ce qui avait été annoncé, la Commission électorale a finalement renoncé en juin à enrôler les Congolais de l'étranger, officiellement, faute de temps et de moyens.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.