Afrique de l'Est: Soudan et Ethiopie s'engagent à nouveau à retirer leurs troupes à la frontière

Après plusieurs réunions de haut niveau, les deux pays se sont mis d'accord pour retirer leurs troupes respectives de la frontière, créer un mécanisme d'alerte en cas de tension et enfin former, puis déployer d'ici décembre une force militaire conjointe.

Depuis le tracé décidé par les anciens colonisateurs italiens et britanniques au début du 20e siècle, les violences sont régulières des deux côtés de la frontière. La zone fertile d'Al-Fashaqa, où coulent plusieurs rivières, est très convoitée par fermiers et éleveurs.

Depuis plus d'un siècle, les tensions sont récurrentes à la frontière entre le Soudan et l'Ethiopie. Jeudi 16 août, les deux pays ont signé un nouvel accord prévoyant le retrait de leurs troupes respectives afin d'apaiser les tensions. Ce compromis fait suite à de nouvelles violences en juin dernier.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.