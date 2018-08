Sénégal: Campagne d'instruction - Le navire Luigi Durand de la Penne au Sénégal

Selon un communiqué de l'ambassade d'Italie, dans le cadre de la Campagne d'Instruction 2018 des Elèves de la 2° classe de l'Académie Navale de Livourne, en Toscane, le Contre-torpilleur «Luigi Durand de la Penne» de la Marine Militaire Italienne arrivera au port de Dakar, où il s'arrêtera jusqu'au 21 août 2018.

Les 123 Elèves-Officiers à bord du Contre-torpilleur continuent ainsi leur parcours de croissance professionnelle, débuté l'année passée à bord du fameux navire-école Amerigo Vespucci.

Les élevés vivent pour la première fois une expérience d'embarquement étroitement opérationnelle, qui renforce en eux les valeurs fondamentaux de la Marine Italienne; la Campagne d'Instruction se déroule dans le cadre d'une activité de formation qui prévoit actions de présence, surveillance et naval diplomacy dans le différents pays ciblés par la Campagne.

Partie du sud de l'Italie (Taranto) le 23 juillet dernier, la Campagne d'Instruction 2018 se dirigera, après l'escale sénégalaise, vers Lagos (Nigeria), Accra-Tema (Ghana) et Casablanca (Maroc).

Durant les escales, des événements qui rapprochent l'équipage et les élèves avec la réalité des pays visités sont aussi prévus, dans l'esprit de favoriser la meilleure connaissance et camaraderie entre les ElèvesOfficier et les Forces Armées des pays touchés.

Lancé le 20 octobre 1989 et consigné à la Marine Militaire le 18 mars 1993, le navire Luigi Durand de la Penne est un contre-torpilleur lance-missiles multifonction.

Les systèmes d'armement et les senseurs de découverte permettent une défense aérienne à moyenne et courte distance d'une formation navale, basée sur le Radar 3D MM/SPS 798 et sur les systèmes de missiles Tartar et Albatros, alors que le système MK 2A Teseo permet d'engager des cibles navales et terrestres au-delà de l'horizon.

Les sonars de découverte sous-marine, en quille, remorqué et sur l'hélicoptère complètent la dotation, associés aux nouvelles torpilles MU 90.

Du mois de septembre 2009 au mois de mars 2011, l'Unité a subi des travaux de modernisation.

Née initialement sous le nom Animoso, en 1992 le Chef d'Etat-major Militaire décida d'intituler l'Unité «Luigi Durand de la Penne», héros de la Seconde Guerre Mondiale, disparu le 17 janvier de la mémé année.