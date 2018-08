Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Un officiel propose les technologies de communication pour promouvoir l'égalité de genre

Il permet aux quinze Etats membre de la CEDEAO de "disposer d'un document juridique pour l'amélioration des législations nationales par rapport aux instruments régionaux et internationaux, de protection et de promotion des droits des femmes", a-t-elle insisté.

"Le Sénégal traduit, en adoptant cet Acte, sa conviction que l'égalité de genre est d'abord une question de principe dictée par un souci de justice et un enjeu de développement durable et équitable", a-t-il soutenu.

Pour lui, "l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont fondamentales pour la réalisation du développement durable dans toutes ses dimensions".

"Le rôle des acteurs des médias dans la conscientisation des masses, la sensibilisation et le plaidoyer auprès des leaders communautaire est fondamental dans l'élimination des inégalités et des discriminations", a-t-il fait valoir.

"Les nouvelles technologies de communication, de l'internet et des télévisions satellitaires doivent être mises à profit pour renforcer la sensibilisation et favoriser l'appropriation de l'Acte additionnel par les populations", a-t-il notamment déclaré.

