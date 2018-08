Burkina Faso: Chine-Burkina - «Pour la première fois, les deux chefs d'Etat vont se rencontrer»

Pendant la rencontre, le président chinois, Xi Jinping, va présenter les politiques extérieures de la Chine, le parcours et les acquis des relations sino-africaines et annoncer de nouvelles mesures pour renforcer ces relations.

En Chine, Roch Marc Christian Kaboré va également participer au Sommet du forum sur la coopération sino-africaine qui se tient début septembre à Pékin (Beijing). Ce sommet aura pour thème: «La Chine et l'Afrique: Construire une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant.»

«Le premier pas a été franchi d'une manière solide. Et nous avons confiance que cette coopération sera porteuse d'encore plus de fruits», conclut Li Jian.

Il a aussi confirmé que les Burkinabè qui étudiaient «dans la province de Taiwan» ont été réinstallés et que les entreprises de son pays se tiennent prêtes à accompagner le développement du Burkina Faso et à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses habitants.

Les entretiens avec ces personnalités lui ont permis de saisir les espérances des Burkinabè. «Nous avons mené des discussions sur le renforcement de la coopération qui aboutissent à des consensus très large. Au cours de nos échanges, je me suis rendu compte que la partie burkinabè attache beaucoup d'importance aux relations avec la Chine et que les Burkinabè ont beaucoup d'attentes pour que cette coopération puisse améliorer leur vie quotidienne», révèle Li Jian.

