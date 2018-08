Togo: En bon père de famille

L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix Kofi Annan est mort samedi à… Plus »

Elle n'est pas seule. Le ministère de l'Economie et des Finances assure un contrôle de plus en plus étroit sur l'ensemble des institutions opérant au Togo.

'Fréquemment, les populations déposent leur argent auprès d'institutions dont elles n'ont pas vérifié la solvabilité ou si elles disposent d'une autorisation. Les clients sont invités à la plus grande prudence. On ne pourra pas jouer le rôle de médecin après la mort', explique Yombo Hodanou, le président de l'association professionnel des systèmes financiers décentralisés du Togo (Apsfd).

