Algérie: Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Blida et Constantine (MDN)

Alger — Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés jeudi à Blida et Constantine par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté, le 16 Aout 2018 à Bougara, wilaya de Blida/1 RM, et Constantine/5 RM, deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes", note la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'Armée nationale populaire, ont saisi, à Souk-Ahras, Tébessa et Taref/5 RM, "deux (02) véhicules tout-terrain et une importante quantité de carburant s'élevant à 10673 litres, destinée à la contrebande, tandis que d'autres détachements combinés de l'ANP ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Constantine, Mila/5 RM, Tissemsilet et Tlemcen/2 RM, quatre (04) individus et saisi un (01) drone, une (01) arme à feu, deux (02) véhicules touristiques, 1405 cartouches de différents calibres et 4,2 kilogrammes de kif traité".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des Garde-frontières "ont arrêté 15 immigrants clandestins de différentes nationalités à Ouargla, Bordj Badji Mokhtar et Tlemcen", ajoute le communiqué.