Maroc: Le Raja et la RSB tiennent leur sort entre les mains en Coupe de la CAF

Pour ce qui est de l'arbitrage, la CAF a désigné les Camerounais Neant Alioum juge de centre et Evarist Menkouande et Elvis Guy Noupue Nguegoue comme adjoints.

Tout comme le Raja, la RSB est bien partie pour décrocher son billet au tour suivant, à condition de bien négocier sa sortie dominicale au stade d'Omdurman contre Al Hilal. Avec 7 unités au compteur et une deuxième place du groupe B, les Berkanis, qui se sont tapés un trip de 24 heures de vol avant d'arriver à Khartoum, n'ont besoin que du point du nul pour rejoindre le cercle des équipes qualifiées au quart de finale, tour qui se jouera à élimination directe entre les 14 (aller) et 21 (retour) septembre prochain.

Le match AS Vita Club-Raja sera arbitré par un trio somalien conduit par Hassan Mohamed Hagi, assisté par Hamza Hagi Abdi et Ali Mohamed Mahad.

Une rencontre qui n'obéit qu'à une seule équation pour le DHJ, bon dernier : la victoire en vue de rejoindre au classement son adversaire du jour, tout en espérant que l'issue de l'autre match entre l'Entente de Sétif et le TP Mazembe soit à l'avantage des Congolais. Un tel scénario permettrait au DHJ d'être second du groupe entretenant ainsi une petite lueur d'espoir quant à sa qualification aux quarts de finale.

Après le Wydad vendredi, c'est au tour du DHJ samedi de disputer son match de la cinquième journée du groupe B de la Ligue des champions contre le Mouloudia d'Alger. Alors qu'en Coupe de la CAF, les deux représentants du football national, le Raja et la RSB, se produiront dimanche (5ème journée) loin de leurs bases face respectivement aux Congolais de l'AS Vita Club (groupe A) et aux Soudanais d'Al Hilal (groupe B).

