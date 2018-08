Togo: Les Dockers togolais éliminés !

L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix Kofi Annan est mort samedi à… Plus »

Face à l'équipe guinéenne, les Togolais seront sonnés tôt par un but de Mandela Ocansey. Toutefois, ils obtiendront l'égalisation à la 53ème minute de jeu par l'entremise d'Ablamvi Djadja. Une égalisation qui, bien que coupant l'herbe sous le pied de l'équipe hôte ne les mettra pas pour autant en déroute. 6 minutes plus tard, c'est Boladji qui offre définitivement le point de la victoire à Horoya de la Guinée.

En mission de revanche ce Vendredi contre Horoya de la Guinée qui les avaient battu en ouverture de la phase de poules de cette plus prestigieuse compétition africaine, les poulains du coach Ayivi Ekuévi, malgré une bonne prestation dans l'ensemble sont passés à côté de l'objectif essentiel qui était de gagner la rencontre et espérer en faire autant lors de la réception du WAC à Lomé à la 6ème journée.

