Algérie: Services des urgences - Près de 80% des cas pris en charge depuis le début de l'été sont des malades chroniques

ALGER - Près de 80% des cas pris en charge, depuis le début de la saison estivale, au niveau des services des urgences des hôpitaux d'Alger, souffrent de maladies chroniques, notamment de diabète, d'hypertension artérielle (HTA) ou d'asthme, ont indiqué les responsables de ces établissements hospitaliers.

Un grand nombre de personnes souffrant de maladies chroniques afflue quotidiennement, aussi bien le matin que le soir, vers les services des urgences des hôpitaux d'Alger, notamment les urgences du CHU Mustapha Pacha dont des personnes âgées atteintes de maladies chroniques telles que le diabète ou les maladies cardiovasculaires, outre les victimes d'accidents de la route ou d'intoxications alimentaires, a constaté l'APS au niveau des services des urgences d'Alger.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur des activités médicales et paramédicales du CHU Mustapha Pacha, le Pr. Belhadj Rachid, a indiqué que 80% des cas pris en charge au niveau des services des urgences de l'hôpital, depuis le début de la saison estivale, étaient des malades chroniques souffrant notamment de diabète, d'HTA ou d'asthme, auxquels s'ajoutent les personnes victimes d'intoxications alimentaires ou d'accidents de la route, outre des malades issus d'autres wilayas limitrophes.

Les trois services d'urgences du CHU Mustapha Pacha, assurant 54 lits pour la prise en charge des cas d'urgence, "une capacité d'accueil classée première aux niveaux arabe et africain", sont encadrés par un staff médical et paramédical spécialisé, doté de moyens modernes pour lui permettre de s'acquitter pleinement de ses missions, a précisé le responsable.

Il a précisé, à cet effet, que ces services prennent en charge, 24h/24h depuis le début de l'été, un grand nombre de malades.

A ce propos, le Pr. Belhadj a fait savoir que les personnes souffrant de maladies chroniques étaient plus sensibles à la canicule, qui est à l'origine de diarrhées aiguës, de déshydratation, de carence en sels minéraux et de nausées, pouvant les exposer à des complications graves.

Depuis début juin, deux (2) décès sont enregistrés par jour, suite à des accidents vasculaires cérébraux (AVC), à une hyperglycémie, à une mort subite ou à une forte déshydratation, a encore précisé le même responsable, appréhendant une hausse des cas de kératite ou d'infections causées par des piqûres de moustiques, en période de canicule.

Le Pr. Belhadj a salué les efforts intenses fournis par l'unité des urgences et soins intensifs de cardiologie du CHU, dotée d'équipements modernes, qui veille à la prise en charge des patients atteints de maladies cardiovasculaires, en assurant six interventions chirurgicales par jour.

Le médecin urgentiste relevant du CHU Lamine Debaghine de Bab El Oued, Benali Kamel, a affirmé à l'APS que son service accueillait, au quotidien, des dizaines de malades chroniques, éprouvés par les journées de canicule, expliquant ce nombre par le non-respect par ces derniers des recommandations de leurs médecins de ne pas sortir en période de fortes chaleurs. Il a cité également les victimes d'accidents de la route et de chutes au niveau des plages rocheuses ou de chantiers de construction.

Pour sa part, la surveillante de la garde médicale, Afroun Mounira a indiqué qu'une partie des urgences médicales du même établissement hospitalier était réservée à la prise en charge des traumatismes et fractures, soulignant qu'un nombre important des cas enregistrés ces derniers jours concernait des accidents de la route ou des chutes.

Des dizaines de cas sont traités au quotidien au niveau des services orthopédie-traumatologie et neurologie de l'hôpital Salim Zemirli d'El Harrach, en sus des malades chroniques (diabétiques, hypertendus...), a-t-on observé.

Même constat au niveau des urgences médicales de l'hôpital de Zeralda (ouest d'Alger), où une grande affluence des patients est enregistrée, entre 19h et 2h du matin, au niveau des urgences notamment des diabétiques, hypertendus, asthmatiques et femmes enceintes, ainsi que des victimes d'accidents de la route ou des cas de traumatisme crânien causés par des chutes survenues au niveau de chantiers de construction, apprend-on d'un agent paramédical.

Le Dr Ouafek Khaled, médecin spécialiste en brûlures à l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des Grands Brûlés d'Alger Pierre et Claudine Chaulet, a appelé à l'impératif de protéger les malades chroniques et les enfants contre les insolations, notamment en leur conseillant de porter des vêtements amples et en coton, des casquettes et des lunettes de soleil et de ne pas s'exposer, durant de longues heures sur les plages, aux rayons ultraviolets, à l'origine de brûlures et même de cancer de la peau.

Pour sa part, le président de l'Association des diabétiques de la wilaya d'Alger, Fayçal Ouhada a précisé, à l'APS, que 80% des cas accueillis par les services d'urgences de la wilaya d'Alger etaient des patients atteints de diabète, d'HTA ou d'asthme, notamment en raison de la canicule, appelant les diabétiques, en particulier lors des périodes de fortes chaleurs, à suivre les recommandations du médecin traitant notamment à boire suffisamment d'eau pour éviter d'éventuelles complications dont le pied diabétique et la déshydratation.