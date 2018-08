Togo: Steve Lawson signe au Livingston FC d'Ecosse

L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix Kofi Annan est mort samedi à… Plus »

On espère dès lors que ce nouveau club lui apportera la stabilité dont il a besoin pour donner un peu plus de verdure à sa carrière.

Steve aura à aider le club, classé 9ème sur 12, après seulement deux journées de Scottish Premier league (Première division écossaise) et un point, à cadenasser sa défense et à remonter la pente.

Pour rappel, l'ancien joueur de Vannes et d'Evian Thonon Gaillard (24 ans) a disputé 21 matches pour 1320 minutes de jeu et a inscrit un petit but, la saison dernière avec Neuchatel Xamax.

