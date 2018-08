Ile Maurice: Secousses politiques et financières - Rodrigues en pleine tourmente

Toujours est-il que, pour lui, «c'est très grave quand la commission vient dire que le chef commissaire est intervenu en faveur d'un trafiquant de drogue. Il ne s'agit pas de coups de fil qui ont valu une démission à Sanjeev Teeluckdharry et Roubina Jadoo-Jaunbocus. C'est beaucoup plus grave».

«En déposant une motion de confiance pour soutenir Serge Clair, son parti se met à dos le gouvernement central qui a institué cette commission d'enquête», a expliqué Nicolas Von-Mally, joint au téléphone jeudi 16 août. Or après la publication du rapport, Serge Clair a nié que le présumé trafiquant de drogue assurait sa sécurité. Et a dit regretter que Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs aient jeté «de la boue» sur lui.

