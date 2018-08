Maroc: Mendyl rejoint Harit à Schalke 04

La coopération entre les services de renseignement marocains et espagnols est «excellente», a… Plus »

Placé sous haute surveillance par la direction nationale de la gestion des comptes (DNCG), son désormais ex-club, le LOSC, dont la masse salariale est encadrée et qui doit encore trouver près de 40 millions d'euros avant le premier septembre et la clôture du mercato estival pour satisfaire le gendarme financier français, voit d'un bon œil ce transfert qui devrait lui rapporter la somme de 7 millions d'euros, effectuant au passage une plus-value conséquente pour un joueur acquis en 2016 à l'Académie Mohammed VI, contre une modeste indemnité de formation.

