Ile Maurice: Transferts «punitifs» à la SSU - «Pé pran nou pou poubel!»

Sollicité, un haut gradé des Casernes centrales maintient, lui, que c'est une pratique courante. Celui qui a fauté ne doit pas être «in the frontline», souligne-t-il. «Il continuera à travailler et après quelque temps, il sera à nouveau transféré à une autre unité.»

Et puis, fait valoir l'inspecteur Boojhawon, être affecté à la SSU nécessite une formation spécifique et certaines aptitudes ainsi qu'un moral d'acier. «Les policiers qui y ont été mutés n'ont pas le moral actuellement pour pouvoir y évoluer.»

Le moral des policiers affectés à cette unité n'est plus au beau fixe. «Nous avons l'impression qu'on nous considère comme des bêtes noires. Bann gard baton, bann ki gagn lapey pou pa fer nanié», soutient une policière. Or, les responsabilités de la SSU sont nombreuses, ajoute une autre policière.

Dans le cas des hauts gradés, fait-il valoir, ils sont souvent plus libres à la SSU qu'ils ne l'étaient avant. «Ils n'auront rien d'autre à faire que d'être présents pour l'exercice, de faire quelques 'check routine' et ils vont s'asseoir et rentrer chez eux. Zot pli dan bien», souligne-t-il.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.