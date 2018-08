Afrique: Handi-basket (dames)/Mondial-2018 - Algérie - Allemagne (87-24)

L'Argentine dont c'est le premier mondial, n'a pas pu trouver de solution face aux joueuses chinoises, conduites par la plus forte d'entre elles, Suiling Lin, auteur de 16 points, alors que le meilleur chez l'Argentine était la joueuse Maria Pallares qui a marqué 16 points et réussi neuf rebonds en double-double.

Le cinq algérien sera, encore une fois de plus, en difficulté, vendredi face aux USA, champions paralympiques en titre, avant d'en découdre, avec la Chine (samedi), l'Argentine (dimanche) et la France (mercredi 22 août).

Pour sa part, l'entraîneur en chef de la sélection Allemande, Martin Otto a dit en substance: " Le match d'aujourd'hui était assez facile face à un adversaire qui découvre la compétition et qu'on respecte. Nous voulions bien entamer la compétition et nous comptons continuer dans la même dynamique, avec une concentration au maximum dans tous les autres matchs".

Malgré cette défaite qu'on attendait, je satisfait du rendement des joueuses, surtout compte tenu des circonstances dans lesquelles nous sommes arrivés. L'Allemagne est une équipe très forte, elle est techniquement très performante et vise le podium. Pour nous, c'est une première de prendre part à un mondial et malgré tout, ce tournoi sera une bonne expérience pour nos joueuses".

La domination des Allemandes était évidente vu l'écart des quatre Quart de jeu (28-12, 51-14, 74-22, 87-24) et qui a reflété le niveau distant entre les deux sélections, dans un match qui a, tout de même, permis à la capitaine de l'équipe algérienne Djamila Khemgani de marquer 15 points et réussir, sept rebonds et trois passes.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.