Sénégal: Battling Siki reste une énigme, près d'un siècle après sa mort

"L'issue du combat et les atermoiements de l'arbitre feront couler beaucoup d'encre. Dans une tribune en une de L'Humanité, en décembre 1922, Paul-Vaillant Couturier dénoncera quelque chose de beaucoup plus grave que le trucage d'une épreuve sportive... La campagne organisée contre l'homme de couleur... Le symbole du colonialisme", commente le quotidien sportif.

Le journal sportif ajoute que la photographe Virginie Terrasse achève un travail de quatre ans sur les lieux où il a vécu. Et le cinéaste Jean-Claude Barry travaille à un film sur sa vie. Il existe aussi un album jazz ("Suite for Battling Siki") du contrebassiste italien Mauro Gargano.

"Je me suis toujours demandé pourquoi le vaincu, Carpentier, était plus connu que le vainqueur, Siki. Effacer la trace de Siki, c'est une injustice terrible", commente le journaliste et écrivain cité par L'Equipe. "La défaite cuisante infligée à Carpentier, idole du sport et ancien aviateur, héros de 14-18 ne suffit pas à justifier l'avanie", fait valoir Jean-Marie Bretagne.

"Emigré en France, puis en Hollande, avant de s'établir aux Etats-Unis d'Amérique, cet autodidacte a combattu deux fois au Madison Square Garden de New York et sur tant d'autres rings en France, en Belgique, en Hollande, en Irlande, en Algérie, en Allemagne... " rappelle L'Equipe.

L'œuvre immense de ce boxeur assassiné à l'âge de 28 ans a inspiré les plus grands boxeurs de tous les temps, les Américains Mike Tyson et Mohamed Ali, selon les spécialistes du noble art.

