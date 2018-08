Sénégal: Entrepreneuriat - Top départ pour la cinquième édition du Global challenge

Hello Tomorrow, l'organisation mondiale qui aide à transformer les innovations de rupture en des solutions concrètes, annonce aujourd'hui l'ouverture des candidatures pour la cinquième édition du Global Challenge.

Le Hello Tomorrow Global Challenge est un concours de startups renommé, conçu pour sourcer les meilleurs projets deeptech et startups early stage. Les participants peuvent espérer un financement sans prise de participation, une visibilité mondiale et des connections avec les acteurs de l'écosystème Deeptech.

Hello Tomorrow a été fondée en 2013 par Arnaud de la Tour et Xavier Duportet, également fondateur d'Eligo Bioscience. L'objectif d'Hello Tomorrow est de combler le fossé entre la recherche et les applications commerciales des deeptech.

Les deux docteurs ont pu constater lors de leurs études, de nombreuses opportunités manquées pour des technologies qui avaient pourtant le potentiel de changer le monde.

En effet, ces dernières restaient cantonnées dans les laboratoires sans jamais être transformées en applications concrètes. Ils créèrent donc Hello Tomorrow pour que le collaboration entre les mondes du business, de la science,de l'industrie et de l'investissement encourage la mise en commun des compétences afin d'accélérer la transformation de ces technologies deeptech en produits commercialisables.

"Grâce à leur agilité et leur capacité à prendre des risques, les startups jouent un rôle central dans l'innovation deeptech. Mais il leur manque les ressources financières et la capacité industrielle et commerciale pour passer de la preuve de concept au produit commercialisé. C'est pour cela qu'il faut connecter ces startups avec des investisseurs, des industriels, et des labos de recherche" explique Arnaud De la Tour, co-fondateur et Directeur de Hello Tomorrow. "Le Global Challenge est bien plus qu'une compétition, c'est la porte d'entrée vers un écosystème mondial que nous avons mis des années à construire, permettant à des entrepreneurs deeptech d'avoir un vrai impact.

Cette année, 500 projets seront sélectionnés durant le Challenge, sur un critère d'impact fort et long-terme et ce parmi des milliers de candidatures dans les 12 catégories.

La meilleure start-up early stage recevra le Grand Prix de 100 000€ présenté par le partenaire global de Hello Tomorrow, BNP Paribas. Les gagnants de chaque catégorie recevront également des prix de 15 000€. Les startups sélectionnées dans le Top 500 du Challenge auront également accès au Hello Tomorrow Global Summit et pourront y rencontrer des centaines de VCs lors de l'Investor Day du 13 mars 2019.

Portées par les Hubs de Hello Tomorrow dans le monde entier, plusieurs finales locales seront organisées en amont du Summit au Japon, à Singapour, au Ghana, à Turquie et au Brésil. Les vainqueurs de ces finales locales recevront des billets d'avion pour venir participer au Global Summit à Paris.

"Au cours de l'histoire, il y a toujours eu des avancées technologiques de rupture, de la machine à vapeur à l'édition du génome, en passant par l'ampoule et internet. Elles ont toutes eu un impact profond sur notre nourriture, notre habitat, notre travail ou encore sur la façon dont nous nous soignons et nous interagissons avec les autres. Si ces révolutions technologiques se sont intégrées aussi bien dans nos vies, c'est grâce à la rencontre entre d'ambitieux entrepreneurs et les partenaires dont ils avaient besoin pour transformer leurs inventions en véritables produits." nous explique Xavier Duportet, co-fondateur et Président de Hello Tomorrow. "Avec le challenge, nous donnons certes l'occasion au prochain Louis Pasteur, Bill Gates ou Elon Musk d'être sous les projecteurs. Mais il est encore plus important à nos yeux de créer des interactions efficaces entre ces entrepreneurs scientifiques brillants et tous les acteurs clés - des mentors inspirants et expérimentés, des leaders industriels, des décisionnaires politiques - afin de mettre toutes les chances de leur côté pour changer le monde."

Les grands vainqueurs des années précédentes sont GTX Medical ('14), Biocarbon Engineering ('15), Lilium Aviation ('16) et Saathi ('17) et ont respectivement trouvé leur CEO lors du Summit, formé des partenariats stratégiques avec des industriels, levé plus de 1 million d'euros avec des VCs et été nommés dans des listes comme Forbes 30 under 30 ou MIT's Top 10 Breakthrough technologies.

"Sans l'ombre d'un doute, Hello Tomorrow est l'épicentre de l'innovation Deeptech. Leur réseau a été construit ex nihilo et c'est maintenant l'endroit idéal si vous êtes une startup deeptech et que vous avez besoin d'un coup de main pour prendre une dimension mondiale" s'enthousiasme Patrick Nathen, co-fondateur de Lilium. "Avant de nos deux levées de fond, Hello Tomorrow ont été les premiers qui ont sur voir au-delà de notre projet. Il n'y a rien de tel que les connections et la visibilité que vous donne Hello Tomorrow. "

Pathe TOURE