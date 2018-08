Sénégal: Mondial féminin - Le physique et la technique au menu du 1er galop d'entrainement des Lionnes

Selon l'entraineur de l'équipe nationale, "60% des filles sont restées 4 à 6 mois sans jouer en équipe". "Elles faisaient un travail individuel de musculation et de shooting, ce n'est pas du basket, et on voudrait savoir ce qu'elles ont dans le cœur et dans les jambes", a-t-ilb expliqué.

D'autres filles ne sont pas présentes et devraient arriver le 21 août. Il s'agit de Astou Traoré qui devait terminer sa préparation physique aux Etats-Unis, de Binetou Diémé et Aida Fall, absentes pour des raisons familiales.

"Nous voulions tester leur niveau. Nous ne l'avons pas fait parce qu'il ya Oumou Khary Thiam, Ndeye Fall et Aminata Fall qui sont arrivées hier nuit fatiguées et nous voulons les avoir ce soir. C'est pour cela que nous l'avons décalé", a dit Cheikh Sarr à la fin de l'entrainement.

