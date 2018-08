Seychelles: Des enseignants seychellois et des étudiants se rendent en Ouganda pour voir le pays d'origine des enseignants expatrié

Pour aider les étudiants à mieux apprécier, à faire preuve de tolérance et à comprendre les enseignants expatriés travaillant aux Seychelles, un groupe d'élèves du secondaire et un groupe d'enseignants locaux effectueront un voyage d'échange en Ouganda.

Le groupe de 10 étudiants et de neuf enseignants de l'école secondaire d'English River ont quitté les Seychelles jeudi et reviendront le 23 août. Le voyage fait partie d'un projet lancé par l'école en début d'année.

Surnommé «Savoir d'où viennent vos enseignants», le projet a été lancé pour aider les étudiants et le personnel de l'école secondaire d'English River à mieux connaître les enseignants ougandais. Il y a actuellement plus de 60 enseignants dans cette école et environ la moitié d'entre eux sont des expatriés.

Aux Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, il y a un manque de locaux dans la profession d'enseignant et, à ce titre, l'écart doit être comblé par des travailleurs expatriés. Ayant des antécédents culturels différents des Seychellois, ces enseignants ont parfois du mal à gagner le respect et l'appréciation des élèves ainsi que des parents.

La coordinatrice du projet, Brenda Andimignon, a déclaré à la SNA que les étudiants, le personnel et les parents ignorent souvent d'ou viennent ces enseignants et ils ont peu voir aucune connaissance de leur mode de vie et de leur culture.

"Il n'est pas forcément vrai que les enseignants expatriés viennent de pays pauvres et viennent aux Seychelles pour trouver un emploi comme si il n'y en avait pas dans leur pays. Cela permettra à ces élèves de voir que ces pays ne sont ni pauvres, ni remplis de guerres comme peuvent en dépeindre les médias », a déclaré Mme. Andimignon.

Le groupe sera dirigé par Eric Buluma, enseignant ougandais, qui enseigne l'anglais à l'école depuis trois ans et demi.

"Nous espérons qu'une fois les étudiants rentrés d'Ouganda, ils pourront enseigner aux autres une attitude morale et positive, en particulier la manière dont ils devraient se comporter en classe et à l'école en général. Ils seront également mieux placés pour comprendre comment les choses se passent en Ouganda ", a déclaré M. Buluma.

Le groupe seychellois sera hébergé à l'école secondaire St Paul de Mutolere, un pensionnat en Ouganda. Les frais de voyage sont pris en charge par les étudiants et les enseignants eux-mêmes et par les dons de deux membres de l'Assemblée nationale.

En Ouganda, le groupe visitera des sites d'intérêt, en particulier des réserves naturelles de la région, et participera également à un débat sur les zones humides ainsi qu'à des activités de plantation d'arbres. Une soirée culturelle où les Ougandais pourront avoir un avant-goût de la culture seychelloise et vice versa est également au programme.

"Ils auront la possibilité d'assister à des cours et ainsi, élargir leurs connaissances. Les étudiants seront également mieux placés pour comprendre comment les choses se passent en Ouganda ", a déclaré M. Buluma.

Une fois de retour aux Seychelles le 23 août, les élèves devront faire une présentation au personnel de l'école et ensuite aux élèves afin de partager leur expérience. Une exposition sera organisée pour présenter les activités auxquelles le groupe aura participé.

Mme. Andimignon espère que les échanges seront une activité annuelle dans le cadre du projet, car il y a d'autres enseignants expatriés venant entre autres du Kenya, du Sri Lanka et de l'Inde.

Dans l'enceinte de l'école secondaire d'English River, il existe un espace dédié au projet «Savoir d'où viennent vos enseignants». Chaque mois, un pays est sélectionné et diverses informations à son sujet, sont placées sur un tableau.

Des discussions sur le moment où le groupe ougandais viendra aux Seychelles se tiendront pendant le voyage en Ouganda.