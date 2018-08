Tunisie: Lancement dimanche de la première campagne de collecte et de valorisation des peaux de moutons

Tunis — La première campagne de sensibilisation à la collecte des peaux des moutons sur le thème : « la peau de mouton : au lieu de la jeter et polluer la nature, elle peut devenir une richesse à préserver», sera lancée, dimanche, dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana et Manouba.

Cette campagne vise à sensibiliser le public à l'importance de collecter les peaux de moutons égorgés pendant Aid El Idha dont le nombre atteint 1,2 millions pièces, en vue de les valoriser et les exploiter dans les industries du cuir et de la chaussure et des meubles sur le marché local ou les exportations avec une importante valeur ajoutée.

Il s'agit de réorganiser le secteur de collecte et valoriser cette richesse nationale, sachant que la peau d'un seul mouton, de qualité moyenne, permet de fabriquer deux sacs ou deux chaussures et la valeur pourrait atteindre les 15 millions de dinars après valorisation, contre 3 MD en état brut, selon le Centre national de cuir et de la chaussure (CNCC), chef de file de cette campagne .

Environ 500 bénévoles de 25 associations de la société civile mèneront cette campagne en collaboration avec la police environnementale en vue de faire connaitre aux citoyens les méthodes de préservation des peaux pendant et après les opérations d'abattage et de dépeçage et de manière à obtenir des peaux de qualité outre la diffusion de spot dans les médias. Ils distribueront des sacs en plastique et des quantités de sel aux citoyens.

Pendant les deux jours de l'aïd (21 et 22 août 2018), les abattoirs municipaux des quatre gouvernorats seront ouverts et les peaux seront collectés dans 83 points de tri, en vue de les transférer aux tanneries et acheminer les peaux de mauvaise qualité vers les décharges contrôlées.

Cette campagne est organisée par le Centre National du Cuir et de la Chaussure (CNCC) en collaboration avec les ministères de l'agriculture, de la santé, des affaires religieuses et de l'UTICA (Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat) et avec la participation de la Compagnie Générale des Salines de Tunisie (COTUSAL) et l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED).

Au programme de la deuxième phase de cette campagne figure l'évaluation de la possibilité de lancer cette campagne dans d'autres gouvernorats et les moyens de mise en place d'un système de gestion des peaux brutes.